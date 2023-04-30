Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda, SANKO Okulları öğrencilerinden Çınar Özkamalı, Elif İpek Çevik, Yaprak Ece Tuncel, Zeynep Balkanlı, Azra Aksoy, Gülay Elizan Özgenç, Hande Abar ve Yağmur Diken’den oluşan Kız Takımı ve Tuna Karakuş, Onur Güzel, Oktay Doruk Özuslu, Mustafa Çağan Cem ve Çağatay Tümer’den oluşan Erkek Takımı ikincilik kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emek veren beden eğitimi öğretmeni Meltem Kalkan’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.



Kaynak : PHA