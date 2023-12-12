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NASA Jet Propulsion Laboratory’nin Kaliforniya’da hayata geçirdiği “Invention Challenge” yarışmasının Türkiye ayağı olan 19’uncu Buluş Şenliği, İstanbul Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsünde düzenlendi.

Amerika dışında yalnız Türkiye’de düzenlenen ve buluşların şenlik ortamında yarıştığı etkinliğe, SANKO Okulları 7’nci sınıf öğrencileri Hacer Ela Tosyalı, Eylül Ecrin Küçük, 9’uncu sınıf öğrencileri Hüsna Ahsen Olgar, İlyas Batuhan Özkan, 10’uncu sınıf öğrencisi Burak Arda Erdoğan, 11’inci sınıf öğrencisi Onur Emre Özefe, Fen Bilimleri Öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın, Gülden Dilsiz ve Mekatronik Öğretmeni İbrahim Erdem Bakar katıldı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Gülden Dilsiz ve Mekatronik Öğretmeni İbrahim Erdem Bakar Hobiciler Kategorisinde “En Prestijli Tasarım” ödülünü, Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın ise birincilik ve “En Artistik Tasarım” ödülünü kazandı.

NASA Buluş Şenliği, bu yıl “Kağıt Sepete” konusuyla düzenlenirken, şenlikte bir A4 kağıdı çöp sepetine bir seri ardışık eylemler ile en kısa sürede atabilecek düzenek yapılması istendi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.



Kaynak : PHA