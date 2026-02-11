Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik çalışmaları kapsamında Samsat ilçesini ziyaret etti. Ziyarette, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır tarafından ilçede yürütülen kamu yatırımları ve hizmetler hakkında Vali Varol'a bilgi verildi.

Ziyaret programı kapsamında ilçe genelindeki kamu yatırımları ve yürütülen projeler detaylı olarak ele alındı. Samsat Kaymakamı Gökçayır, ilçede planlanan ve devam eden yatırımların yanı sıra, hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi için yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Varol, ziyaret sırasında Samsat ilçesinin ihtiyaçları ve önceliklerini yerinde inceleyerek, ilçenin geleceğe yönelik planları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca, ilçede yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet projeleri ile ilgili bilgiler paylaşılırken, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Vali Varol, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Samsat ilçesinde yürütülen projelerin takibi ve ihtiyaçların önceliklendirilmesi konusunun önemine dikkat çekti. İlçe yöneticileri ile yürütülen görüşmelerde, vatandaş odaklı hizmet anlayışının sürdürülmesi ve yatırımların planlı bir şekilde hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

