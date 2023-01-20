2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk dönemi sonunda, Samsat Safvan bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Taşkuyu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tören ile öğrenciler Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan’ın elinden karnelerini alarak tatile girdiler.

Her iki okuldaki karne dağıtım törenine Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan’ın yanı sıra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Daire Amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile tek tek ilgilenen ve onlara tavsiyelerde bulunan Kaymakam Bakan, başarılı bir yarıyıl geçiren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, iyi tatiller diledi.

Kaymakam Bakan, “Eğitimde Samsat’ı Adıyaman’ın yıldızı yapmakta kararlıyız. Bu kararlılığımızın arkasında elbette büyük gayret gösteren, emek veren fedakar öğretmenlerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize olan inancımız var. Temel gayemiz akademik başarının yanı sıra Devletimize, Milletimize ve insanlığa hayırlı nesiller yetiştirmek. Bu yolda gayret sizden destek her daim bizden. İnanıyorum ki ikinci yarıyıl akademik başarımızın daha da yükseldiği ve eğitimde istediğimiz arzuladığımız bir noktaya ulaştığımız bir yarıyıl olacaktır. Öğrencilerimizin en güzel şekilde yetiştirmenin gayretinde olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamızın tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, hepinize hayırlı tatiller diliyorum.”dedi.