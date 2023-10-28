Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un açılış konuşmasıyla başladı.

İl Müdürü Ali Tosun, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bize emanet edilen nesillerin en donanımlı şekilde yetişmesi için Eğitim Camiamızın en uç beyleri olarak gördüğümüz siz okul müdürlerimizin gayretli çalışmalarına ihtiyacımız var. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Her bir çocuğumuzun değerleriyle donanmış, mutlu ve kendine güvenen çocuklar olarak yetişmesini istiyoruz. Bu yüzden okullarımızı ve sınıflarımızı çocuklarımızın mutlu olabileceği bir eğitim yuvası haline getirmek istiyoruz. Bakanlığımızca bu sene ilkokul kademesinde sınav kaldırıldı ve diğer kademelerde de bazı derslerde ortak yazılı sınavlar yapılacak. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, Bakanlığımızın çocuklarımıza ücretsiz gönderdiği ders kitapları ve kazanımları olacak.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımcılara teşekkür etmesinin ardından iyi dilekler ve temennilerle sona erdi.



Kaynak : PHA