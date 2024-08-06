Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden büyük yaralar alan Adıyaman’da depremin vurduğu Atatürk Stadyumuna bir darbe de yetkililerden geldi. Deprem sürecinde yardıma gelen kurtarma ekipleri ve vatandaşların konaklaması adına binlerce çadır kurulan stadyumun zemini, aldığı hasardan dolayı kullanılamaz hale gelirken, deprem ve konaklama sürecinin ardından zemin yenileme çalışmaları yapılan stadyumun bu defa da tribünlerdeki hasar dolayısıyla kullanılamayacağı iddia edildi. Taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlarda stadyumun bir kısmının yıkılacağı söylenirken yetkili makamlardan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum karşısında rahatsızlığını dile getiren Adıyaman Futbol Kulübü taraftarları, karşılaşmalarda Kahta İlçe Stadı'nın yetersiz kalmasından dolayı da şikayetçi.

Kaynak : PHA