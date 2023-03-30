Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ayağa kalkması için vatandaşlara desteğini sürdürürken, esnafın da yüzünü güldürecek adımlar atıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kısa süre içerisinde tamamlanacak olan iş yerlerinin inşaat çalışmalarını inceledi.

"55 işyeri yapıyoruz"

Esnaf çarşısı alanında incelemede bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman’da ticaretin yeniden canlanması için 65 tane iş yeri yapacaklarını belirterek,"11 ilimizi kapsayan deprem felaketinden sonra en çok hasar gören illerimizden biriside Adıyaman oldu. Adıyaman’da evler gibi iş yerleri de yıkıldı. Dolayısıyla Adıyaman’da yeni iş yerlerine ihtiyaç var. Şahinbey Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman’a 55 işyerinden oluşan bir çarşı inşa ediyoruz. 5.000 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz çarşımızın inşaat çalışmaları başladı. Çarşımız revakları ile beraber yapılacak 55 işyerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Kısa bir sürede çarşımızı tamamlayıp Adıyaman halkının hizmetine sunacağız. Çarşımızın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Kaynak : PHA