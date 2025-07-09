Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen anma programında, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şehit askerler için okunan duaların ardından toplanan üyeler, bu hafta öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapılması, üyelerin kollarına siyah kurdele takılması yönünde karar alındığı aktarıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Saygı Duruşu İstiklal Marşının okunmasının ardından toplanan sağlık çalışanları adına ortak açıklamada bulunan Hak-İş İl Başkanı Hasan Kılınç ve Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, ülke genelinde başlatılan anma programlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere, HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu olarak bu hafta öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önlerinde oturma eylemleri yapılması ve üyelerimizin kollarına siyah kurdele takması yönünde kararlar aldık. Bugün burada aziz şehitlerimizi anmak adına sesimizi en güçlü şekilde yükseltiyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca 81 ilde şehitlerimizi anma programları gerçekleştireceğiz.”

Kılınç ve Köse, açıklamalarında Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan elim olayda hayatını kaybeden askerlerin acısını derinden hissettiklerini belirterek, “Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin huzuru ve devletimizin bütünlüğü için verilen mücadeleyi destekliyoruz. Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımları önemsiyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yalnızca asker şehitler değil, orman yangınlarında hayatını kaybeden orman emekçileri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarında yaşamını yitiren tüm emekçilerin de rahmetle anıldığı vurgulandı.

Programın ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı.

Kaynak : PHA