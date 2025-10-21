Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekim tarihi netleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar, Ankara'da düzenlenecek kura çekimini 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında canlı olarak takip edebilecek.

Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Tüm adaylar, kura sonuçlarını ve atama ile ilgili bilgileri https://iscisonuc.saglik.gov.tradresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek, yayımlanan ilan tebligat yerine geçecek.

Başvurulara yoğun ilgi gösteren on binlerce aday, kura tarihini ve sonuçların açıklanma detaylarını merak ediyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan bu tarihle birlikte adaylar, sonuçları internet üzerinden sorgulayabilecek ve asıl ile yedek aday listelerine ulaşabilecek.

