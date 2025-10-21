Umre yolcularına kutsal topraklar öncesi bilgilendirme yapıldı

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil, Gölbaşı İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ve çok sayıda umreci vatandaş katıldı.

'Umre manevi bir yolculuktur'

İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, seminerde yaptığı konuşmada umre ibadetinin anlamı, kutsal topraklarda yapılacak uygulamalar ve yolculuk öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi:

'Umre, sadece bir seyahat değil; ruhu arındıran, kalpleri buluşturan manevi bir yolculuktur. Umrecilerimiz kutsal topraklara manevi bir bilinçle gitmeli ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmelidir.'

Kutsal mekanlar ve ibadet bilinci anlatıldı

Seminer kapsamında katılımcılara; Umre ibadetinin rükünleri, ziyaret edilecek kutsal mekanlar, ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken dini ve ahlaki kurallar, yolculuk süreci ve pratik bilgiler aktarıldı.

Müftülük yetkilileri, umreye giden vatandaşların kutsal topraklarda dini vecibelerini bilinçli ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Seminer dua ile sona erdi

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ardından dua edilerek sona erdi.

Müftülük yetkilileri, tüm umre yolcularına hayırlı yolculuklar ve kabul olunmuş bir ibadet temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE