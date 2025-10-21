Şanlıurfa-Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Reşit Öncel, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Her türlü zorluğa rağmen mesleki sorumluluğundan ödün vermeyen, gerçeğin peşinden ayrılmayan tüm gazetecilere minnettarız' dedi.

Başkan Öncel, gazeteciliğin zaman ve mekân gözetmeksizin, fedakârca sürdürülen bir kamu hizmeti olduğunu belirtti. Basının toplumsal hafızayı diri tutan önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Öncel, 'Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Gazeteciler, sadece haber aktaran değil; aynı zamanda tarihe not düşen, toplumsal hafızayı diri tutan kişilerdir' ifadelerini kullandı.

Başkan Öncel, ayrıca mesleki sorumluluklarını yerine getiren gazetecilere teşekkür ederek şunları söyledi:

'Her türlü zorluğa rağmen mesleki sorumluluğundan ödün vermeyen, gerçeğin peşinden ayrılmayan tüm gazetecilere minnettarız. Görevini onurla ve dürüstlükle sürdüren her basın emekçisi, bu toplumun güvencesidir.'

Başkan Öncel, tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak : PERRE