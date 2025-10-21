Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, gazetecilerin toplumdaki sorumluluğunu vurguladı. Önat, basının haber alma özgürlüğünün teminatı olduğunu ve toplumsal farkındalığın oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Başkan Önat, özellikle Adıyaman'daki yerel gazetecilerin, ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ışık tutan haberleriyle hemşehriler ve kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğru bilginin, milli duruşun ve tarafsızlığın toplum düzeninin temel taşları olduğuna dair vurgusuna değindi.

Başkan Önat, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'Gazeteciler, haber alma özgürlüğünün teminatı, toplumsal farkındalığın oluşmasında ve ifade hürriyetinin kamusal alanda yayılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

Dünyanın her köşesinde, doğru bilgiyi hızlı bir şekilde topluma ulaştırmak adına her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen fedakârca görev yapan basın mensuplarımız; mesai mefhumu gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için verdikleri mücadeleyle her türlü takdiri hak etmektedir.

Özellikle Adıyaman'daki yerel gazetecilerimiz, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ışık tutan haberleriyle, hemşehrilerimizle kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmekte ve kentimizin sesi olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.

MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de her fırsatta vurguladığı üzere; 'doğru bilginin, milli duruşun ve tarafsızlığın' toplum düzeninin temel taşları olduğu unutulmamalıdır. Basın mensuplarımız, bu anlayışla hareket ettiklerinde milletimizin hakikati öğrenme hakkına en büyük katkıyı sunmaktadır.

Bu vesileyle; kamu yararını gözeterek görev yapan, basın meslek ilkelerine bağlı kalan, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla toplumu bilgilendiren tüm basın mensuplarımızın, özellikle Adıyaman'daki değerli yerel gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.'

