Adıyaman'da düzenlenecek 7 Renk Kültür Sanat ve Doğa Festivali'nin 4'üncüsü, Ali Dağı Mesire Alanı'nda start alacak. 24-25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivale ilginin yoğun olması bekleniyor. Adıyaman MG Mühendislik İş İnsanı Muharrem Geçer festivalin ana sponsorluğunu üstlenirken, festivalin yan sponsorları ise Ferzan Beton ve Mutenâ Dergisi olarak açıklandı.

Festivalde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) şehrin önde gelen paydaşı olarak yer alacak ve faaliyetlerini tanıtacak. Festivalin sunuculuğunu ise Şair-Yazar Murat Kayış üstlendi.

Komite, memleketin değerlerine sahip çıkarak, Alican Altunbaş, Muhammed Öztürk, Serhat Faysal Poyraz ve Cenap Keskin gibi güçlü sesleri festival sahnesinde ağırlayacak.

Etkinlikler ve Program

Festival, 24 Ekim Cuma günü kamp ateşiyle başlayacak. Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübü 'Tandem Paragliding' uçuşlarıyla ziyaretçilere heyecan yaşatacak. Perre Off-Road Kulübü, doğa sporları gösterilerini sahneleyecek. AFOT Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği, dikkat çeken fotoğraf sunumlarıyla festivale renk katacak.

Patiyaman Derneği, doğa dostlarının bilinçlendirilmesine yönelik söyleşiler düzenleyecek. Adıyaman Bajaj Motor Grubu ve 02 Kamp Kulübü de alanda gösteriler ve kamp çadırlarıyla festival boyunca aktif olacak.

Aydın: 'Festivallerin Birleştirici Gücüne İnanıyoruz'

Festival kurucusu ve organizatörü Şükrü Aydın, etkinliklerin toplum üzerindeki pozitif etkisine dikkat çekerek, festivallerin birleştirici gücüne inandığını vurguladı. Aydın, festivalin halka açık ve ücretsiz olduğunu belirterek, 'Birlikte güzeliz' mottosuyla herkesi festivale davet etti.

