Türk Ülkücü Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin milletin vicdanı, sesi ve kalemi olduğunu belirtti. Babar, basının sadece haber aktarmakla kalmayıp, milletin istikbaline yön veren, kamuoyunu bilinçlendiren ve milli birlik ile beraberliği pekiştiren kutsal bir görev üstlendiğini söyledi.

Başkan Babar, özellikle Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş gazetecilerin bu görevi bir onur vesilesi olarak yürüttüğünü ifade etti. Küresel medya tekellerinin algı operasyonlarına karşı yerli ve milli duruş sergileyen gazetecilerin varlığının her zamankinden daha kıymetli olduğuna dikkat çekti.

TÜRKAV olarak basın mensuplarının yanında olduklarını belirten Başkan Babar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'Türk milletinin vicdanı, sesi ve kalemi olan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor; milletimizin mukaddes değerlerini savunan, hakikatin peşinden yılmadan giden tüm basın emekçilerine selam duruyorum.

Gazetecilik, sadece haber aktarmak değil; milletin istikbaline yön veren, kamuoyunu bilinçlendiren, milli birlik ve beraberliği pekiştiren kutsal bir görevdir. Bu görev, özellikle Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş kalem sahipleri için bir onur vesilesidir. Türk'ün sesi kısılmak istendiğinde, kalemini kılıç gibi kuşanan gazetecilerimiz, tarih boyunca hakikatin yılmaz neferleri olmuştur.

Bugün, küresel medya tekellerinin algı operasyonlarına karşı, yerli ve milli duruş sergileyen gazetecilerimizin varlığı her zamankinden daha kıymetlidir. TÜRKAV olarak, Türk milletinin değerlerini yaşatan, devletimizin bekasına sahip çıkan, milli kültürümüzü yaşatan basın mensuplarının yanındayız.

Gazetecilik, tarafsızlık kisvesi altında millet düşmanlarına alan açmak değil; Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmaktır. Bu bilinçle çalışan, kalemini Türk'ün hizmetine adayan tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyor, ebediyete irtihal etmiş basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum.'

Kaynak : PERRE