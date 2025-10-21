DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, AK Parti hükümetinin yanlış tarım politikalarının Adıyaman'da badem üreticilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Başkan Anaç, 'Yerli üreticiyi korumayan bir hükümet, bu ülkenin geleceğini koruyamaz' dedi.

Başkan Mehmet Anaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Badem Bahçeleri Birer Birer Sökülüyor'

'Yıllarca krediyle, borçla, alın teriyle kurulan badem bahçeleri bugün birer birer sökülmektedir. Çünkü üretici ürettiği ürünü satamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları her geçen gün artarken hükümet, üreticinin yanında değil; ithalatçı lobilerin safında yer almaktadır.'

Son dönemlerde badem ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi, Adıyamanlı üreticiye vurulmuş ağır bir darbedir. Tütünde oynanan oyun şimdi bademde sahneye konmaktadır. Üreticilerimiz, küresel sermayenin çıkarlarına teslim edilmiştir.

'AK Parti Milletvekilleri Sessiz Kalıyor'

Bugün Adıyaman'da badem ağacı söken çiftçi, aslında bu ülkenin üretim umudunu toprağa gömmektedir. Daha vahimi ise; Adıyaman'ın dört AK Parti milletvekilinin bu yıkıma sessiz kalmasıdır! Koltuklarında oturup üreticinin çığlığını duymayanlar, 'hizmet ediyoruz' demesin! Üretici batarken, Adıyaman'ın köyleri boşalırken, bir tanesi bile çıkıp 'bu karar yanlıştır' diyememiştir! Onların sessizliği, bu yıkımın imzasıdır. Bu sessizlik, Adıyamanlı çiftçinin alın terine vurulan darbenin ortaklığıdır. Siyasi koltuklar, milletin sırtına basarak korunamaz!

DEVA Partisi'nin Talepleri

Biz DEVA Partisi olarak açıkça söylüyoruz: Yerli üreticiyi korumayan bir hükümet, bu ülkenin geleceğini koruyamaz! Tarımda dışa bağımlılığı artıran, ithalatı teşvik eden politikalar; ülkeyi gıda krizine sürükler! Çiftçiyi desteklemek yerine ithalatı desteklemek, bu ülkenin alın terini ucuz ithalatla yok etmektir!

Buradan hükümete ve ilimizin AK Partili milletvekillerine açık çağrımızdır:

Gümrük vergilerini derhal eski seviyesine yükseltin! Üreticiyi koruyacak destekleme alımlarını başlatın! Tarım politikalarını masa başında değil, tarlada, çiftçinin yanında belirleyin! DEVA Partisi olarak biz, Adıyaman'ın, üreticinin ve alın terinin sesi olmaya devam edeceğiz.'

'Bir Ülke Çiftçisini Kaybederse, Geleceğini de Kaybeder'

Unutmayalım, bir ülke çiftçisini kaybederse, geleceğini de kaybeder. Ve bu gidişle AK Parti'nin yanlış politikaları, sadece çiftçiyi değil; Adıyaman'ın umudunu da bitirecektir.'

