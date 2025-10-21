Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda motosiklet sürücülerine kask takmanın önemini hatırlattı. Ekipler, kaskın sadece bir koruyucu ekipman değil, aynı zamanda sürücünün hayatını kurtaran en önemli güvenlik unsuru olduğunu vurguladı.

'Kask Ölüm Riskini Yüzde 40 Azaltır'

Trafik ekipleri, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bir kısmının kaza sonrası başa alınan darbeler sonucu meydana geldiğini belirterek, 'Kask takmak, ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında azaltmaktadır. Ayrıca kask, kulaklarınıza, yüzünüze ve gözlerinize gelen rüzgârı keser; hava şartlarından daha az etkilenmenizi ve daha az yorulmanızı sağlar.'

'Ceza İçin Değil, Güvenliğiniz İçin Takın'

Ekipler, bazı sürücülerin sadece cezadan kaçınmak için kask taktıklarına dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:

'Biliyoruz ki birçok kişi ceza yememek için kask takıyor. Oysa kask, motosiklet kullanırken sizi koruyan en önemli ekipmandır. Lütfen motosikletin anahtarını elinize aldığınız anda kaskınızı da takın. Önce kendi güvenliğiniz, sonra sevdikleriniz için bu alışkanlığı hayatınızın bir parçası haline getirin.'

Ekiplerin denetimlerinin kent genelinde aralıksız süreceği öğrenildi.

