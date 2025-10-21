AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, CHP'de bazı yöneticilerin art arda yaptığı konuşmalarının ardından açıklama yaptı. Milletvekiki Resul Kurt, CHP tarafından yapılan açıklamarın parti içi hesaplaşmaları örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını belirtti.

Milletvekili Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Hadsiz Açıklamalar Çaresizlik Göstergesidir'

'CHP'de bazı yöneticilerin art arda yaptığı ölçüsüz ve saldırgan açıklamaların, parti içi hesaplaşmaları örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını belirten Kurt, 'Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve milletimizin değerlerine dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Bu çirkin dili ve iftira siyaseti anlayışını şiddetle kınıyorum.

'AK Parti Hizmet Ve Eser Siyasetinin Adresidir'

AK Parti; varlığını milletten, gücünü eser ve hizmet siyasetinden alan büyük bir davanın adıdır. Bizim siyasetimiz kavga değil, hizmet siyasetidir. 22 yıldır girdiği her seçimden milletin iradesiyle zaferle çıkan AK Parti, Türkiye'nin istikrarının ve kalkınma hamlelerinin öncüsüdür. CHP'nin kirli ve iftiracı dili ise siyasi çaresizliğinin en açık göstergesidir.

'Milletimiz Fitneye Değil Hizmete İnanır'

Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi büyütmeye, üretmeye, yatırım yapmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Karanlık senaryolarla siyaset mühendisliği yapmaya çalışanlar, milletimizin feraseti karşısında yine kaybedecektir. Aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de fitnenin değil hizmetin; yalan siyasetin değil eser ve icraatın yanında olmaya devam edecektir.'

Kaynak : PERRE