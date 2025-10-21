Harran Üniversitesi Hastanesi, tıp alanındaki yenilikleri takip eden hekimleri bir araya getiren bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen kurs, dört oturumda koroner çatallanma (bifürkasyon) lezyonlarının tanımı, sınıflandırılması, tedavi yöntemleri ve olası komplikasyonlar vaka örnekleriyle ele alındı. Katılımcılar, teorik sunumların yanı sıra uygulamalı örneklerle farklı tekniklerin sonuçlarını değerlendirdi.

'Bilgi Paylaşımı Hasta Sağlığına Katkı Sunuyor'

Program, Harran Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ'ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Demirbağ, girişimsel kardiyolojide mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bilgi ve deneyim paylaşımı, hasta sağlığına doğrudan katkı sunuyor. Bu tür eğitimler, özellikle bölge hekimleri açısından büyük önem taşıyor.'

Ardından Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ertürk, kursun amacı ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgi vererek, 'Amacımız, girişimsel kardiyoloji alanında sahada çalışan uzmanların bilgi düzeyini artırmak ve uygulama birliğini güçlendirmektir' dedi.

Dokuz İlden Geniş Katılım

Kursa Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Kilis, İstanbul, Şanlıurfa ve çevre illerden çok sayıda kardiyoloji uzmanı ve asistan katıldı. Katılımcılar, vaka tartışmaları ve rehber temelli sunumların mesleki gelişim açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Toplantı, Harran Üniversitesi Kardiyoloji Girişimsel İşlemler Sorumlusu Prof. Dr. Zülkif Tanrıverdi'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Prof. Tanrıverdi, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

'Türk Kardiyoloji Derneği'ne ve katkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benzer bilimsel etkinlikler bölgesel düzeyde devam edecek.'

'Eğitim Sağlık Hizmetinin Kalitesini Artırıyor'

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, eğitimlerin bölge sağlık sistemine katkısına dikkat çekerek şunları belirtti:

'Bu tür eğitimler, hekimlerimizin mesleki donanımını güçlendirmenin yanı sıra bölge halkına sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor.'

Kaynak : PERRE