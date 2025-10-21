Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Özhan, mesajında basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulmasında büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

'Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında büyük bir rol üstlenmektedir' diyen Milletvekili Özhan, 'Toplumun sesi olan gazetecilerimiz, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve toplumsal sorumluluğun gelişmesi adına önemli bir görevi yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen fedakârca görev yaptığını belirterek şunları kaydetti:

'Her türlü zorluğa rağmen fedakârca görev yapan basın mensuplarımız, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşlarımızı bilgilendirmek için büyük bir özveri göstermektedir. Zaman zaman güç şartlar altında çalışan gazetecilerimiz, toplumsal gelişimin ve demokratik hayatın güçlenmesinde önemli bir paya sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkeleri doğrultusunda görev yapan, kamu yararını gözeten tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, ebediyete irtihal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın camiamıza başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE