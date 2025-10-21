AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan zirai don desteği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Milletvekili Kurt, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL ödeme yapılacağını belirterek, bu desteğin Türkiye'nin üretim potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

Milletvekili Kurt, Adıyaman özelinde gerçekleştirilen desteklere dair şu bilgileri paylaştı:

'Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilerimize yönelik destek ödemeleri kapsamında Adıyaman'da 9 bin 759 üreticimize toplam 601 milyon 151 bin 276 TL ödeme yapılacaktır. Destekten il genelinde 149 bin 423 dekar tarım alanı yararlanacaktır. Özellikle badem, kayısı, üzüm, ceviz, elma, armut, şeftali ve antepfıstığı gibi bölge ekonomimiz için stratejik ürünlerde don zararı yaşayan çiftçilerimize bu destek önemli bir rahatlama sağlayacaktır.'

Destek Kapsamındaki Ürünler Açıklandı

Açıklanan ödeme çerçevesinde Adıyaman'da destek kapsamına alınan ürünler şunlardır:

Antepfıstığı

Armut

Badem

Ceviz

Elma

Erik

Kiraz

Üzüm (sofralık & kurutmalık)

Kayısı

Şeftali

Nektarin

'Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza Teşekkür Ediyoruz'

Zirai don desteklerinin üreticiler için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Milletvekili Kurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Her koşulda üretimin ve üreticinin yanında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca süreci yakından takip eden ve destek programlarını hızla hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimizin alın teri değerlidir, devletimiz her zaman üreticimizin yanındadır. Üreten Türkiye'nin güçlü yarınları için çiftçimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE