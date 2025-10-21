İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından yürütülen operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 286 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 154'ü tutuklanırken, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin, örgütün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve sivil mahrem yapılanması' içinde faaliyet yürüttükleri; ByLock adlı kripto haberleşme programını kullandıkları ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içindeki sorumlularla irtibat kurdukları tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan kişilerin de yakalandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütünün güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranmakta olan şüpheliler yakalanmıştır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve desteğiyle terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.'

Kaynak : PERRE