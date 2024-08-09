Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman’daki yetkililerle görüşmek, sağlık tesislerinde yerinde incelemelerde bulunmak ve İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi almak için sabah saatlerinde Adıyaman’a geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, öncelikle Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Dr. Osman Varol ve ildeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Valilikteki görüşmelerin ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz ve ildeki yetkililerin yer aldığı İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı, toplantıda ildeki sağlık yatırımlarının ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrasında Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman’da Atatürk Caddesi’nde esnafın ve diğer vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Adıyaman’da sağlık tesislerini gezerek yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve yetkililerle bir araya geldikten sonra basın açıklamasında bulundu.

‘Şehrin batı bölgesinde bir hastane planlamamız var’

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu basın açıklamasında, “Bugün Adıyaman’dayız. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremin etkilediği en önemli şehirlerden birisi. Burada hem depremle ilgili yaraları sarmaya hem de eksiklerimiz varsa onları sahada görmeye geldik, sağlık hizmetleri anlamında. Ama öncelikle Ankara’da bu sabah elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi, maalesef 9 kişi vefat etti, onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Diğer hastalarımız 27 kişi hastanede, 5 kişinin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte. Biz Adıyaman’da sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Sabah yönetici arkadaşlarımızla, Rektörümüzle, Valimizle bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sayın Milletvekillerimizle sahayı dolaştık ve sorunları dinledik. Adıyaman sağlıkla ilgili yaralarını sarmaya devam ediyor. İnşallah ekim ayında şu anda olduğumuz Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanında 300 yataklı yeni hastanemizi milletimizin hizmetine sunacağız. Bu tabii sağlık hizmetlerini rahatlatacak ve deprem öncesindeki yatak oranlarımıza ulaşmış olacağız. Bunun yanında 150 yataklı yine merkezi bir hastanemizin inşaatı devam etmekte. Ayrıca şehrin batı bölgesinde bir hastane planlamamız var. Onu da inşallah yakın zamanda planlayıp milletimize duyuracağız. Bunun yanında ilçelerimizdeki hastanelerimiz, sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Ben Adıyaman’daki bütün yönetici arkadaşlarımıza, Sayın Valimiz başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarıma bu özverili çalışmalarından, milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Allah bize bir daha öyle acılar göstermesin.” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere eczanesinden diş hekimliğine, hastanesinden koruyucu sağlık hizmetine kadar hepsini daha iyi hâle getirmeye çalışıyoruz. Onun için de hep beraber uğraş içindeyiz. Milletimizden de destek istiyoruz. Özellikle bağımlılık gibi, kilo gibi, maalesef hareketsizlik gibi sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen etkenlerden uzak durmalarını, iyi beslenmelerini ve sigara gibi kötü alışkanlıklarını bırakmalarını istiyoruz. Çünkü hastalanmadan bedenlerine bakmaları daha önemli ama hastalandıklarında da Türkiye, sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden bir tanesi. Bunu COVID-19 döneminde de gördük. Biz burada hazırız ama istiyoruz ki hastalanmasınlar, kendilerine iyi baksınlar. Ben teşekkür ediyorum Adıyamanlılara, Adıyaman’ın misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Şehirlerimizi dolaşmaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetini daha iyi sunmaya çaba harcayacağız. Bunun için de bütün ekibime teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na incelemeleri sırasında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz ve diğer yetkililer eşlik etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman’daki programını tamamladıktan sonra ekibiyle birlikte Malatya’ya gitmek üzere ilden ayrıldı.

Kaynak : PHA