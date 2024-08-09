Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sabah saatlerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a geldi.

Bakan Memişoğlu, havaalanında; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı.

Bakan Memişoğlu, Adıyaman Valiliğinde şeref defterini imzalamasının ardından yaşanan deprem afeti sonrası il genelinde yapılan çalışmalar ile sağlık alanında devam eden ve planlanan yatırım ve projeler hakkında Vali Osman Varol’dan bilgiler aldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu daha sonra Adıyaman’da sağlık yatırımlarının mevcut durumu ile devam eden ve planlanan yatırım ve projelerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katıldı.

Vali Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Bakanlık Bürokratları ve kentteki sağlık yöneticilerinin katılımlarıyla Valilik Toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile devam eden ve planlanan yatırımlar istişare edilerek ihtiyaç ve talepler değerlendirilip dönem için planlanan stratejiler belirlendi.

Bakan Memişoğlu daha sonra kentteki esnafı ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki yerleşkede yapımı devam eden , 'Akıllı Hastane' modeliyle inşa edilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki incelemesinin ardından sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"36 vatandaşımız etkilendi"

Sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasındaki yaralıların sağlık durumunu değerlendiren Bakan Memişoğlu, "Adıyaman'dayız depremin etkilediği en önemli şehirlerden birindeyiz. Burada depremle ilgili yaraları sarmaya hem de bir eksiğimiz varsa onu sahada görmeye geldik. Ama öncelikli olarak Ankara'da elim bir trafik kazası oldu. 36 vatandaşımız etkilendi, maalesef 9'u rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diyorum. Diğer hastalarımız hastanedeler. 5'nin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmektedir.

"300 yataklı hastanemizi Ekim ayında hizmete sunacağız"

Adıyaman'da sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Sabah yönetici arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Vekillerimizle sahayı dolaştık. Adıyaman sağlıkla ilgili yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İnşallah Ekim ayında şu anda bulunduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanında 300 yataklı hastanemizi milletimizin hizmetine sunacağız. Tabi bu sağlık hizmetlerini baya bir rahatlatacak ve deprem öncesindeki yatak oranımıza ulaşmış olacağız. Bunun yanında 150 yataklı merkezde hastanemizin inşaatı devam etmekte ve bunun yanında özellikle şehir batı bölgesinde hastane planlamamız var. Bunu inşallah yakın zamanda planlayıp milletimize duyuracağız. Bunun yanında ilçelerimizdeki sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Ben Adıyaman'daki bütün yönetici arkadaşlarımızı teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza bu özverili çalışmalarından, milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı yaralarını sarmaya devam ediyor. Ölenlere rahmet diyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Allah bize bir daha böyle acılar göstermesin. Temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere eczanesinden, diş hekimine, hastanesinden, kurucu sağlık hizmetlerine hepsini daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Onun için hep beraber uğraş içindeyiz ve milletimizden destek istiyoruz. Özellikle bağımlılık gibi, kilo gibi maalesef hareketsizlik gibi sağlığımızı etkileyen uzak durmaları iyi beslenmelerini sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmalarını istiyorum. Çünkü hasta olmadan bedenlere bakmaları bizim için daha önemlidir. Ama hastalandıkları zamanda Türkiye, dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisidir. Biz burada hazırız ama istiyoruz ki; hastalanmasınlar ben çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra hastanede tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'den bilgi alarak karayolu ile Malatya'ya hareket etti.



Kaynak : PHA