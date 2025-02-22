“Sayın Koltuğa Teşekkür Ederim”

Ofisinde çekilen bir fotoğrafla paylaşım yapan Asnuk, milletvekillerinin sosyal medyada sıkça yaptığı ziyaret paylaşımlarını tiye alarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün vekillerimizin sosyal medyada etkileşim almak adına kendilerince kayda değer bir şey bulamayınca yaptıkları gibi her gün bütün yükümüzü çeken koltuğumuzu ziyaret ettim. Nazik kabulü ve misafirperverliğinden ötürü Sayın Koltuğa teşekkür ederim.”

Koltuğa Temsili Ziyaret, Bürokratik Şovlara Eleştiri

Fotoğrafta Haşim Asnuk’un elinde bir tespih ile rahat bir şekilde oturduğu, önünde bir çay bulunduğu ve arka plandaki koltuğa ise bir emoji yerleştirildiği görülüyor. Bu detay, Asnuk’un göndermesini daha da güçlü hale getirirken, ziyaret ve protokol paylaşımlarına ironik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Asnuk’un paylaşımı, bürokratların ve vekillerin, halktan kopuk ancak sürekli sosyal medyada görünmeye yönelik ziyaretlerini hicveden bir gönderme olarak değerlendirilirken, Adıyaman’daki siyaset sahnesinde yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, bazı vatandaşlar tarafından "Gerçekten gündem bu mu?" eleştirileriyle karşılanırken, bazı kullanıcılar da "Tam isabet" yorumlarıyla destek verdi.

Kaynak : PHA