Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya çekildiğini açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Anlaşma bugün itibariyle artık yoktur" denildi.

BBC News'in aktardığı habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini söyledi. Rusya kararını Türkiye, Ukrayna ve BM'ye de bildirdi.

Hatırlanacağı gibi, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında son gemi, Pazar günü Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılmıştı.

Rusya, kararına gerekçe olarak, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmamasını gösterdiği iddia edildi.