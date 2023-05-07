Kurtuluş Savaşı’nda Batum’dan yüklediği cephaneyi İnebolu’ya götürmek için yola çıkan ve Yunan gemilerinden kaçarken Ordu’ya sığınan, yöre halkı tarafından cephanesi boşaltılarak denize batırılan, düşmanın uzaklaşmasıyla yeniden su üstüne çıkartılan Rüsumat No: 4 Gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile Ordu’ya kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Altınordu ilçesi sahilinde inşa ettiği Rüsumat No:4 gemisi, yapımının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK HİZMET VERİYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya ayak bastığı alanda inşa edilen çalışma ile alan, açık hava müzesi haline getirildi. Gemi içerisinde yeni müzecilik anlayışı ile tasarlanmış sergi salonu, dönemin denizcilik alanına ait replika eserler, Rüsumat Kaptanı Yüzbaşı Mahmut Gökbora’ya ait silikon heykel, cepheye taşınan canlandırma mühimmatlar yer aldı.

4 BİNİ AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açılışın ardından vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğu Rüsumat No:4 bir hafta içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi destanı yerinde gözlemlemek isteyen 4 bini aşkın kişi gemiyi ziyaret etti. Öte yandan vatandaşlar ziyaretlerinde hazırlanan bilgilendirme yazıları ve görsellerle desteklenen argümanlarla da bilgi sahibi oluyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E MÜZE TEŞEKKÜRÜ

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlarda duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Daha önceleri Rüsumat ve hikayesi hakkında çok bilgisi olmadığını aktaran vatandaşlar, müze ile bu bilgilere sahip olduklarını belirttiler. Orduluların dayanışmasını öğrendiklerinde gururlandıklarını da aktaran vatandaşlar, bu denli bir müzeyi Ordu’ya kazandırdığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

HERGÜN AÇIK

Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi haftanın 7 günü 09.00, 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.