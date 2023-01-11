TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa düzenlenen “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” başlıklı Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na gelişinde Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermesi için büyük gayret gösteriyor. Bu savaşın dinamikleri çoktur ama en önemli mesele sivillerin ölmesi, zarar görmesi” diye konuştu.

TBMM Resmi internet sitesinde yer alan habere göre Meclis Başkanı Şentop, ilk etapta insani ateşkesin sağlanmasının önemine işaret etti ve savaş devam ederken önemli adımların da atıldığını vurgulayarak, “Tahıl koridoru, esir mübadelesi sağlandı. İnsani ateşkesin sağlanması için gayretimiz devam edecektir. Siviller, için yapabileceğimiz bir şey olduğunda desteğimiz olacağını ifade etmek isterim” dedi.

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, tahıl koridoru başta olmak üzere yaralılar ve çocuklar konusunda yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova da, temel hakkın insan hayatı olduğunu belirterek, Türkiye’nin yaralı ve sivillere yardımı için teşekkürlerini ifade etti.