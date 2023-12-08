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Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmasında C.K. ve R.K'nın adresinde ruhsatsız av tüfeği olduğu bilgisi üzerine araç ve evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi. Tüfeklere el konulurken gözaltına alınan C.K. ve R.K. sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA