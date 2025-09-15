Murat KAYIŞ - RTÜK’ün Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisi hakkında kamuoyundan gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmasının ardından, dizinin yapımcısı Gold Film açıklama yaptı. Yapımcı, aile kurumuna ve Türk toplumunun değerlerine saygılı olduklarını vurguladı.

RTÜK’ün İncelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyundan gelen şikayetler üzerine Show TV ekranlarında yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisi hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Eylül’de yaptığı açıklamada, aileyi hedef alan yayınların çocukların ve gençlerin ruh sağlığına ve toplum huzuruna olumsuz etkilerde bulunabileceğini söylemiş, diziyi ve şikayetleri titizlikle değerlendirdiklerini belirtmişti.

Yapımcı Gold Film’den Açıklama

İnceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film’den resmi açıklama geldi. Açıklamada, dizinin aile kurumuna ya da toplumsal değerlere saldırı amacı taşımadığı ifade edildi.

Gold Film’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kızılcık Şerbeti dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezon da aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılama söz konusu değildir.”

“Televizyon dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu nedenle hikayeler abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere toplumun değerlerine hassasiyet göstermekteyiz.”

“Gold Prodüksiyon ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun örf, adet ve değerlerine derin bir saygı duyduğumuzu belirtiriz. Olumsuz eleştirileri giderecek iradeyi ve hassasiyeti her zaman göstereceğiz.”

Show TV’nin TMSF’ye Devri

“Kızılcık Şerbeti”nin yayınlandığı Show TV, 11 Eylül’de Can Holding’e yönelik operasyon sonrası mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketler arasında yer aldı. Bu kapsamda Habertürk ve Bloomberg HT’nin yanı sıra Show TV de TMSF bünyesine geçti.

Tartışmaların Odağında

“Kızılcık Şerbeti” dizisi, yayınlandığı dönemde sık sık toplumsal tartışmaların odağı olmuş, farklı kesimlerden hem destek hem de eleştiri almıştı. RTÜK’ün başlattığı inceleme ve yapımcı Gold Film’in açıklamasıyla birlikte, dizinin geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA