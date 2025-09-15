Gülbahar SÜNGÜ - GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve beraberindeki heyet, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette adaletin devletin temeli olduğu vurgulandı, yargı bağımsızlığına dikkat çekildi.

Adli Yıl Açılışı Ziyareti

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Genel Başkan Danışmanları Gazeteci Murat Çeliker ve Selahattin Alptekin ile birlikte Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan’ı ziyaret etti.

Ziyaretin, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kıymaz: 'Adalet Devletleri Ayakta Tutan Unsurdur'

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Adli yılın açılışı nedeniyle Baro Başkanı Bilal Doğan beyi ziyaret ederek kutluyoruz. Adalet mülkün temelidir sözü tarih boyunca yaşanmışlıkların sonucu olarak söylenmiştir. Devletleri ayakta tutan adalettir. Adalet yara aldı mı, devlet organizasyonu da çürür ve tehdit altına girer.

Çocukluğumuzdan beri gündemde sürekli adalet oldu. Bugün de 12 Eylül, halkımızın eziyet gördüğü kara bir gün. 12 Eylül halkımıza çok acılar yaşattı. Demokrasinin işlediği, yargı bağımsızlığının sağlandığı ve seri şekilde adalet dağıtıldığı bir Türkiye her zaman arzumuz olmuştur. Adli yılın açılışı nedeniyle şahsınızda adalet kurumuyla ilgili bütün kesimlerin yeni adli yılını kutluyorum.”

Doğan: 'Yargı Bağımsızlığı Hepimize Lazım'

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Yargı bağımsızlığı hepimizin temennisi ve ihtiyacı. Bugün ziyaretinizin 12 Eylül gününe denk gelmesi ayrıca anlamlı oldu. 12 Eylül ülkemizde derin yaralar açtı. Adalet, toplumun temel taşıdır. Ancak adalete güvenin azaldığı istatistiklerle de ortaya konuluyor, bu üzücü bir durumdur.

Adalete olan güveni artırmamız gerekir. Yargı bağımsızlığının yanı sıra basın özgürlüğü de çok önemlidir. Her ikisi de demokrasilerde özgür ve bağımsız olmak zorundadır. Nazik ziyaretiniz için heyetinize teşekkür ediyorum.”

Ortak Vurgu: Adalet ve Demokrasi

Ziyarette hem GAP Gazeteciler Birliği heyeti hem de Adıyaman Barosu yönetimi, adaletin ve yargı bağımsızlığının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Adalet kurumuna olan güvenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA