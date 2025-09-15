Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman’da bazı sağlık tesislerine ulaşımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yolların bozuk ve tozlu olması nedeniyle vatandaşların ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşadığını söyledi.

Bozuk Yollar Tepki Çekiyor

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne giden yolların bozuk, tozlu ve kullanılamaz halde olduğunu belirtti. Babar, bu yolları kullanmak zorunda kalan hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının araçlarının sık sık arızalandığını, hatta bazı araçların kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Babar, “Bu mağduriyetler karşısında belediye müteselsilen sorumludur. Hukuken de doğan masrafların belediye tarafından karşılanması gerekmektedir” dedi.

'Toplum Sağlığı Merkezi Toz ve Dumandan Geçilmez Durumda'

Babar, Adıyaman Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinin toz ve dumandan geçilmez durumda olduğunu, burada her gün yüzlerce vatandaşın tedavi için bulunduğunu söyledi.

Aynı yerleşkede konteyner içinde hizmet veren Verem Savaş Dispanseri’nin de sağlıksız koşullarda faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Babar, bu tablonun hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'Zulme Sessiz Kalan, Zulmün Ortağıdır'

Açıklamasında sert ifadeler kullanan TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, şunları kaydetti:

“Bu zulmün sorumluları başta belediye başkanı olmak üzere sessiz kalan sağlık idarecileridir. Zulme sessiz kalan da bu zulmün ortağıdır. Sağlık hizmeti kutsaldır. Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu şartlarda hizmet alması ve hizmet vermesi kabul edilemez. Yetkilileri derhal görevlerini yapmaya, yolları ivedilikle onarmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Vatandaşların Beklentisi

TÜRKAV İl Başkanı Babar’ın açıklamasında, sağlık tesislerine ulaşımın kolaylaştırılması, yolların onarılması ve sağlık personelinin daha uygun koşullarda görev yapmasının öncelikli beklenti olduğu ifade edildi.

Kaynak : PHA