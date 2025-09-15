Mustafa KAMIŞ - Adıyaman Dernekler Federasyonu’nun 5. Olağan Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongreye katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İstanbul’da Yoğun Katılım

Adıyaman Dernekler Federasyonu’nun 5. Olağan Kongresi, İstanbul’da geniş bir katılımla yapıldı. Kongrede siyasetten iş dünyasına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok isim bir araya geldi.

Kongrede konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, federasyonun Adıyamanlıları bir çatı altında toplayan önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

Başkan Hallaç’tan Birlik Vurgusu

Kahta Belediye Başkanı Hallaç, yaptığı konuşmada federasyonun önemine değinerek şunları söyledi:

“Adıyamanlı hemşerilerimizi aynı çatı altında buluşturan bu yapının güçlenmesi, şehrimizin ve ilçemizin sesini daha gür çıkaracaktır. Bugüne kadar büyük bir özveriyle görev yapan Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve ekibine teşekkür ediyor, yeni dönemde seçilecek yönetime başarılar diliyorum.”

Başkan Hallaç’ın konuşması salonda bulunan davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa Katılan İsimler

Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Özkaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, önceki dönem Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyamanlılar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Göksu, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı katıldı.

Belediye başkan yardımcılarının yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de kongrede yer aldı.

Kongrenin Önemi

Adıyaman Dernekler Federasyonu’nun kongresinin, hem İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların dayanışmasını güçlendirmesi hem de kentin kültürel ve sosyal bağlarının korunması açısından önemli bir buluşma olduğu değerlendiriliyor.

Kongrede birlik, dayanışma ve ortak hedefler ön plana çıktı. Yeni yönetimin görev almasıyla birlikte federasyonun çalışmalarının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA