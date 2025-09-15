Şeriban ÖZÇAKMAK - “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16 Eylül 2025 Salı günü Adıyaman’da olacak. Bakan Bayraktar’ın programında kurum ziyaretleri, toplantılar ve basın buluşması yer alıyor.

Program Yoğunluğu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Adıyaman programı sabah saat 10.30’da Valilik ziyaretiyle başlayacak. Saat 11.00’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Bayraktar, 11.30’da parti binasında bir basın toplantısı düzenleyecek.

12.00’de üç kademeli il yönetimi ve merkez ilçe toplantısına katılacak olan Bayraktar, ardından saat 13.30’da şehit ailesine ziyarette bulunacak. Günün devamında 14.30’da Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak.

Saat 15.30’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) brifingi alacak olan Bakan Bayraktar, 16.00’da ise önceki dönem kurucu üyelerle buluşacak.

Katılımcılar

Programa AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Faruk Bülent Kablan, Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış’ın yanı sıra Hüseyin Özhan, Saliha Diler ve Ramazan Çetin’in de katılması bekleniyor.

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” Adıyaman’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da görsel afişinde yer aldığı “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Adıyaman’da yapılacak etkinliklerde, enerji projeleri, yatırımlar ve yerel kalkınmaya dair mesajların verilmesi bekleniyor.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, basın mensupları yarın saat 11.45’teki toplantıya davet edildi.

Adıyaman’da Beklenen Mesajlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Adıyaman programında özellikle üç başlık öne çıkıyor:

Enerji Yatırımları ve İstihdam: TPAO brifingi çerçevesinde petrol ve doğalgaz projeleri hakkında bilgi paylaşması, yeni yatırım alanları ve istihdam fırsatlarına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma: 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan kalıcı konutlar, altyapı çalışmaları ve enerji yatırımlarına yönelik değerlendirmelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Yerel Kalkınma ve STK İşbirliği: Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak sivil toplum kuruluşları buluşmasında, Adıyaman’ın ekonomik gelişimi, tarımsal üretim ve küçük işletmelere destek konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Bayraktar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda Adıyaman için yeni projeler ve müjdeler açıklaması da bekleniyor.

Basın Toplantısında Gündeme Gelmesi Beklenen Konular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın 11.30’da düzenleyeceği basın toplantısında, Adıyaman kamuoyunun merak ettiği birçok sorunun yöneltilmesi bekleniyor:

Enerji Altyapısı: Depremden sonra bölgede enerji dağıtımında yaşanan aksaklıkların çözümü için atılacak adımlar.

TPAO Yatırımları: Adıyaman’daki petrol ve doğalgaz arama–üretim faaliyetlerinin geleceği, yeni yatırım planları ve istihdam kapasitesi.

Yenilenebilir Enerji: Güneş ve hidroelektrik projelerinin bölgedeki yeri, yeni tesislerin kurulup kurulmayacağı.

Deprem Sonrası Destekler: Kalıcı konutların enerji altyapısı, elektrik ve doğalgaz faturalarında bölgesel destek uygulamaları.

İstihdam ve Yerel Katılım: Enerji projelerinde Adıyamanlı gençlerin ve mühendislerin istihdam edilip edilmeyeceği.

Basın toplantısında ayrıca Türkiye genelinde enerji arz güvenliği, yerli kaynakların kullanımı ve 2053 karbon nötr hedefi doğrultusunda hükümetin yol haritasının da ele alınması bekleniyor.

Kaynak : PHA