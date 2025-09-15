Rojin SÜNGÜ - Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, köpeklerde sık görülen uyuz hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, hastalığın temas yoluyla insanlara da geçebileceğini ancak tedavi yöntemlerinin bulunduğunu belirtti.

Köpeklerde Sık Görülen Bir Cilt Hastalığı

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, uyuz hastalığının köpekler arasında oldukça yaygın görülen bir ektoparaziter (dış parazit kaynaklı) hastalık olduğunu söyledi. Yıldız, özellikle sokak köpeklerinde ve sahipsiz hayvanlarda daha sık karşılaşıldığını vurguladı.

Uyuz hastalığının en çok deri üzerinde ve kulak bölgesinde kendini gösterdiğini aktaran Yıldız, “İnsanlar köpeklerdeki tüy dökülmelerini gördüğünde hemen ‘bu köpek uyuz oldu’ diye düşünür. Oysa köpeklerde tüy dökülmesine neden olan mantar, alerji ve malassezia pachydermatis gibi pek çok farklı hastalık vardır” dedi.

Üç Farklı Türü Bulunuyor

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, uyuz hastalığının köpeklerde üç çeşidinin bulunduğunu ifade etti:

Sarcoptes

Demodex

Otodex

Her üç türün de farklı etkenleri olmasına rağmen aynı hastalık tablosunu oluşturduğunu dile getiren Yıldız, “Sarcoptes ve demodex gövdede, otodex ise kulakta etkili olur. Tümünde ortak olan, deride ciddi kaşıntı, kızarıklık ve tüy dökülmesi görülmesidir” bilgisini verdi.

İnsanlara Da Bulaşabilir

Uyuz etkenlerinin canlı ve hareketli parazitler olduğunu, temasla bir canlıdan diğerine geçebildiğini hatırlatan Yıldız, bu nedenle hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

“Uyuzlu köpekle kontrolsüz temasa geçen köpeğin sahibi de uyuzdan nasibini alır. Bu durumda insan da uyuz hastalığıyla karşı karşıya kalabilir” diyen Yıldız, özellikle çocukların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tedavi Mümkün, Erken Müdahale Önemli

Yıldız, uyuz hastalığının korkulacak bir tablo olmadığını, ancak tedavi edilmezse hem hayvanda hem de insanda ciddi rahatsızlık yaratabileceğini söyledi.

“Yaşadığımız çağda biraz uzun sürebilen ama oldukça etkili tedavi yöntemleri mevcuttur. Çok geç kalmadan hayvan sahibi kendi doktoruna, köpeği de en yakın veteriner hekime götürmelidir. Erken teşhis, hastalığın yayılmasını önler ve tedavinin başarı şansını artırır” ifadelerini kullandı.

Uyarı ve Öneriler

Uyuzlu hayvanla yakın temastan kaçınılmalı.

Evcil hayvanlarda tüy dökülmesi, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden veterinere başvurulmalı.

Tedavi sürecinde hem hayvan hem de insan için hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, uyuz hastalığının kontrol altına alınabilir bir sağlık sorunu olduğunu, erken müdahalenin hem hayvan hem de insan sağlığı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA