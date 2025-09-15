Fatma Didar YILDIRIM - CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması Ankara’da sürerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kurultay davası ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dava Sürerken MYK Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptaline yönelik açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aynı saatlerde CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında haftalık rutin MYK toplantısı yapıldı.

Saat 10.10 itibarıyla başlayan toplantıda Özel ve kurmayları, hem davanın seyrini takip etti hem de parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Yücel: 'CHP’yi Adliye Köşelerinde Tartıştırmak İstiyorlar'

Duruşmanın ertelenmesinin ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, iktidarın partiyi itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu.

Yücel, “CHP’nin bu ülkenin kurucu parti olduğunu, savaş meydanlarında kurulduğunu idrak edemeyenlerin CHP’yi adliye köşelerinde, yandaş kanallarda tartıştırarak itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız” dedi.

'CHP’de Kavga Yok, Yükseliş Var'

CHP Sözcüsü, iktidarın partiyi iç tartışmalar üzerinden zayıflatmaya çalıştığını ileri sürdü:

“CHP’de kavga var diyenlere cevabımızdır: CHP’de kavga yok. CHP’nin önlenemez, engellenemez yükselişini sekteye uğratmak için kavga görüntüsü vermeye çalışan bir iktidar var. Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı bir karar, 5 bin polisin yığıldığı İstanbul İl Başkanlığımız, partimizin evlatlarına karşı kullanılan orantısız güç… Bunlar CHP’yi yıpratma çabalarıdır.”

Yücel, İstanbul’da alınan tedbir kararını da eleştirerek, “İstanbul’da verilen tedbiren karar hükümsüzdür. Derhal kaldırılması gerekir. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı binlerce polisi İstanbul’daki çalışma ofisimize göndermektedir” ifadelerini kullandı.

'Milli İrade Gasp Ediliyor'

CHP Sözcüsü Yücel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değindi:

“Milli irade 178 gündür tutuklu ve ortada iddianame yok. Ekrem İmamoğlu sandıktan karşısına çıkmaya cesaret edemeyenlerin talimatıyla tutuklandı. CHP halkın partisidir. CHP, bir kişinin siyasi hırslarına kurban edilmeyecek kadar kıymetlidir.”

'CHP Ayaktadır, Kurultayımızı Yapacağız'

Deniz Yücel, partinin olağan siyasi takvimine devam edeceğini vurgulayarak, “21 Eylül’de Olağanüstü Kurultayımızı, 24 Eylül’de ise İstanbul İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, CHP’nin ayakta olduğunun kanıtıdır” dedi.

Yücel, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davaya ilişkin ise, “Bu dava reddedilmeye mahkûm bir davadır. Partimizi tartışmaya açmaya yönelik girişimler sonuçsuz kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Arka Plan: Kurultay Davası

4-5 Kasım 2023: CHP 38. Olağan Kurultayı yapıldı.

6 Nisan 2025: CHP 21. Olağanüstü Kurultayı düzenlendi.

Bu süreçlerin iptali için açılan davalar birleştirilerek Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Eylül 2025: Dördüncü duruşma yapıldı, mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi.

