Murat KAYIŞ - CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, eksiklikler nedeniyle davayı 24 Ekim’e erteledi.

Birleştirilen Davaya Dördüncü Duruşmada Devam Edildi

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açtığı dava ile bir başka delegenin 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Birleştirilen dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası’ndaki duruşmaya, CHP’nin avukatları ile davacı avukatları katıldı. Davaya katılımın yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesi talebi reddedildi.

Hakim, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ile İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların mevcut dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Hukuki Görüşler Dosyaya Sunuldu

Duruşmada hukukçu akademisyenler Şule Özsoy Boyunsuz ve Kemal Gözler’in hazırladığı hukuki görüşler, ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Adem Sözüer ve Volkan Aslan’ın hazırladığı uzman görüşleri dosyaya sunuldu.

Fahri Taşdelen asli müdahillik talebinde bulundu ve talebi kabul edildi.

Davacı Avukatlarının Savunması

Davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen, YSK’nın kararına atıfla davalı tarafın itirazlarının muteber olmadığını savundu:

“CHP’nin 38. Olağan Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batıldır. Oylamaya hile karıştırılarak kurultay iradesi ortadan kaldırılmıştır. Delegelere menfaat sağlandığı, usulsüzlükler yapıldığı, Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması için çok sayıda kural dışı işlem gerçekleştirildiği açıktır” dedi.

Üregen, davanın sonucuna kadar tedbiren Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim organlarının görevden alınmasını, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yöneticilerin iade edilmesini talep etti.

CHP Kanadı: 'Hukuksuz Bir Süreç'

CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, davacıların suç örgütü nitelemesine itiraz etti:

“Davacıların hukukla elde edemediği sonucu hayal ürünüyle elde etmeye çalıştıkları ortadadır. Dosyaya sunduğumuz emsal kararlara göre, kongrelerde alınan kararların denetimi Anayasa Mahkemesi yetkisindedir. YSK da kendisini görevli görmüştür. Bu nedenle mahkemenin yargı yolu bakımından görevli olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise, “Dosyada eksiklik vardı. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar” dedi.

Özgür Çelik: 'Demokles’in Kılıcı CHP’nin Tepesinde Sallandırılıyor'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de erteleme kararına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, “Beklediğimiz karar reddi yönündeydi. Ancak 24 Ekim’e erteleme yapıldı. Bu süre içinde İstanbul kongrelerimizi ve kurultayımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerle, kurultaylarla tartışılsın, toplumdaki itibarı zedelensin diye çaba var. Ancak biz bu çabalara karşılık, Türkiye’nin gerçek sorunlarını dile getirmeye, parti programımızı hazırlamaya, iktidar yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.”

Ne Olmuştu?

4-5 Kasım 2023: CHP’nin 38. Olağan Kurultayı düzenlendi.

6 Nisan 2025: 21. Olağanüstü Kurultay yapıldı.

30 Haziran 2025: Mahkeme, kurultay usulsüzlüklerine ilişkin ceza davasındaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine hükmetti.

Eylül 2025: Dördüncü duruşmada dosyaya yeni hukuki görüşler sunuldu, davacı ve davalı taraflar savunmalarını yaptı.

Karar: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi.

Kaynak : PHA