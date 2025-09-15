Gülbahar SÜNGÜ - Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi. Yeni poliklinikte 0-14 yaş grubu çocuklara uzman hekimler tarafından kapsamlı diş tedavileri uygulanacak.

Çocukların Sağlığı İçin Yeni Hizmet

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, çocukların ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla yeni bir sağlık yatırımı daha hayata geçirildi. Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Poliklinikte 0-14 yaş grubundaki çocukların çürüksüz dişlere sahip olması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Başhekim Dikmen: 'Amaç Daha Fazla Kişiye Daha Kaliteli Hizmet Sunmak'

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Emrah Dikmen, polikliniğin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha fazla kişiye, kısa sürede, alanlarında uzman diş hekimlerimizle birlikte vatandaşlarımıza sunmayı amaçlıyoruz. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı polikliniklerimiz 0-14 yaş arası tüm çocuklarımıza, temiz ve sağlıklı ağız ile çürüksüz dişlere sahip olmaları adına hizmet vermeye başladı. Polikliniklerimizde Ortodonti dışında tüm diş tedavilerinin yapılabildiğini belirtmek isterim. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Teşekkür Mesajı

Dt. Emrah Dikmen, polikliniğin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti. Dikmen, “Başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan’a ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Şirik’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlçeye Katkısı

Yeni açılan poliklinikle birlikte, Kahta’daki çocukların diş tedavileri için il merkezi veya farklı şehirlere gitmesine gerek kalmadan, yerinde ve hızlı sağlık hizmeti alabilmeleri amaçlanıyor. Uzman hekimlerin görev yapacağı poliklinikte çocukların diş sağlığının korunması, erken yaşta tedavi imkânlarının artırılması ve ağız hijyeni bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

