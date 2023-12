Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü işbirliği organize edilen “Rotary’den Eğitime Teknoloji Desteği” Projesi kapsamında temin edilen Merkeze bağlı Vartana geçici Yaşam Merkezi Vatan İlkokulu, K1 Konteyner Kentinde bulunan Şehit Taha Uluçay İlkokulu, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gölbaşı Rotary Yüzüncü Yıl MTAL Okulu başta olmak üzere birçok okul bilgisayarlarını teslim aldı.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Rotary Vakıf Başkanı Fatih Akçiçek;”Depremin il gününden buyana Adıyaman’da onlarca proje gerçekleştirdik. Şüphesiz hepsi ayrı ayrı Adıyaman halkının hayatına dokunacak ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayacaktır. Nemrut Rotary Kulübünün Adıyaman’da tespit ettiği ihtiyaçlar gerçekten çok önemli bizim için. Çünkü onlar her gün sahada ve sürekli yetkililer ile istişare içerisindeler. Bize gelen her talebi değerlendiriyoruz. İnşallah Adıyaman eski görkemli günlerine yine el birliği dönecektir. Bizler Eğitime her zaman önem veriyoruz. Adıyaman Merkez, Gölbaşı ve Kâhta ilçelerinde önemli eğitim projeleri gerçekleştirip okullar yaptırdık. Şimdi de “Rotary’den Eğitime Teknoloji Desteği” Projesi kapsamında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ve Konteyner Kentlere kurulan okullarımıza 50 adet bilgisayar ve 22 adet yazıcı desteğimiz oldu. Umarım başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize yararlı olur. Bu projemiz yenileriyle Adıyaman’da devam edecek.

Ayrıca, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü koordinatörlüğünde Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Altın İğne” projesi kapsamında tekstil sektörüne eleman yetiştirilecek. Bu proje kapsamında uzun zamandır görüşmelerimiz devam ediyordu ancak finale az kaldı. Çok yakında Adıyaman’da tekstil sektörüne eleman yetiştireceğimiz Altın İğne Projemiz hayata geçecek. Adıyaman için hayırlı olsun” dedi.

Adıyaman’da Eğitim Projelerini her zaman önemsediklerine dikkat çeken Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet:”Depremden buyana Adıyaman’da başta Eğitim ve Sağlık olmak üzere birçok farklı proje ile insanlarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunamaya ve yaraların sarılmasına gayret ediyoruz. Bu bağlamda Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Rotary’den Eğitime Destek” Projesi kapsamında özellikle konteyner kentlerde bulunan ve depremde yıkılan ya da teknolojik cihazları hasar gören okullarımıza bilgisayar desteği veriyoruz. Umarım bu bilgisayarlar ve fotokopi makinaları ile okullarımızın ihtiyaçlarını gidermeye katkı sağlamış oluruz” dedi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Rotary Vakıf Başkanı Fatih Akçiçek, proje koordinatörü Nilgün Tiyanşan, Nemrut Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başlanı Ferit Binzet, Kulüp Sekreteri Kerem Oranlı ile birlikte Adıyaman Belediye Başlanı Dr. Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek proje hakkında görüştüler.



