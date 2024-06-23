Börkenek köyü yakınlarında kum ocağından kum taşıyan Ömer Alan (53), idaresindeki 02 AEJ 929 plakalı hafriyat kamyonun direksiyon hakimiyetimi kaybederek HES kanalına devrildi. HES kanalına kamyonetin devrildiği görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde görevli ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından HES kanalında yapılan aramada sürücü Ömer Alan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Alan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. HES kanalına düşen hafriyat kamyonu ise vinç yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA