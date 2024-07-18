Alınan bilgiye göre olay, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Bozbey yolu üzerinde ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile işyerinin önüne araç park etmek isteyen sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşürken, ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada hafif yaralanan sürücü sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alınırken, işyeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA