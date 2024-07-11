Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla (Artan) Köyü'nün kırsal bölgesinde meydana geldi. Abuzer Şahin'i hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Abuzer Şahin'in silahla vurularak öldüğünü tespit etti. Şahin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cinayeti gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması ve cinayette kullanılan silahın ele geçirilmesi için olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA