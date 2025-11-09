Bodrum, Karya, Nemrut ve Kos Rotary Kulüpleri El Ele Vererek Kardeş Kulüp Protokolü İmzaladı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, Bodrum Rotary Kulübü, Karya Rotary Kulübü ve Yunanistan Kos Rotary Kulübü arasında kardeş kulüp protokolü imzalanarak karşılıklı bayrak değişimi gerçekleştirildi.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman'da düzenlenen tören, ülkeler ve şehirler arasında kurulan uluslararası dostluğun en anlamlı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

'Türkiye'nin batısından doğusuna uzanan kardeşlik köprüsü'

İmza töreninde konuşan Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ömer Başbuğ, deprem bölgesinde kurulan kardeşlik bağının dayanışmayı büyüteceğini belirtti:

'Deprem bölgesinde çok önemli projelerin hayata geçmesini sağlayan Nemrut Rotary Kulübü ile kardeş kulüp olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanan bu kardeşlik köprüsünün, harika projelerle büyüyeceğine ve çok daha fazla insana umut olacağına inanıyorum.'

Başbuğ, kurulan bu iş birliğinin sadece bir sembol olmadığını, aynı zamanda kalıcı bir dayanışma ruhu yarattığını vurguladı.

'Kardeşlik bağları barışa, sevgiye ve dostluğa kapı aralar'

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Keramettin Oranlı ise protokolün yeni projelerin önünü açacağını söyledi:

'6 Şubat depremlerinden bu yana eğitimden sağlığa kadar birçok alanda desteğini esirgemeyen Bodrum Rotary, Karya Rotary ve Yunanistan Kos Rotary Kulüplerinin kardeşlik anlaşmaları, Adıyaman'da yeni projelerin kapısını aralayacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun insanların birbirine kardeşlik bağıyla sarılması; barışa, sevgiye ve yeni dostluklara ışık olur.'

Oranlı, bu iş birliğinin yalnızca Adıyaman için değil, tüm bölge için umut ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Bayrak değişimi dostluğun sembolü oldu

Protokolün imzalanmasının ardından kulüpler arasında bayrak değişimleri yapıldı.

Bodrum, Karya, Nemrut ve Kos Rotary Kulüpleri'nin bayraklarının el değiştirdiği anlar, deprem bölgesinde uluslararası dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak hafızalarda yer etti.

Törene; Rotary 2440. Bölge Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Mert Korur, Guvernör Yardımcısı Şehval Öztürk, Yunanistan Kos Rotary Kulübü temsilcisi Alexandros Papoulis, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Keramettin Oranlı, Proje Sorumlusu Ferit Binzet ve çok sayıda rotaryen katıldı.

Deprem bölgesinde barış, dayanışma ve umut

Kardeş kulüp protokolü, depremin ardından zorluklarla mücadele eden Adıyaman'da uluslararası barış, kardeşlik ve yeniden doğuş ruhunu simgeleyen güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Bodrum'dan Karya'ya, Nemrut'tan Kos'a uzanan bu dostluk köprüsü, sadece bir protokol değil; dayanışmanın, üretimin ve insani değerlerin yeniden inşasının sembolü oldu.

