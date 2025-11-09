'Kadın emeğiyle yeniden doğan bir şehir'

Depremin ardından üretim faaliyetleri sekteye uğrayan kadınlar için önemli bir umut kaynağı olan tesisin açılış törenine; Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, Geçmiş Dönem Federasyon Başkanı Mert Korur, Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ömer Başbuğ, Guvernör Yardımcısı Şehval Öztürk, Yunanistan Kos Rotary Kulübü temsilcisi Alexandros Papoulis, Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlusu Ferit Binzet, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Gölbaşı Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Köseler, kadın üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Emine Köseler: 'Kaybettiğimiz umudu yeniden yeşerttiniz'

Depremde her şeyini kaybettiklerini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Gölbaşı Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Köseler, destek veren tüm Rotary kulüplerine teşekkür etti:

'Bugün yaşadığımız mutluluğu kelimelerle anlatmam çok zor. 2021'de kurduğumuz kooperatifimiz, 6 Şubat depremiyle birlikte adeta yok oldu. Umudumuzu kaybetmiştik... Ta ki sizleri tanıyana kadar. Şehval Başkanım, Deniz Bey, Engin Bey... Hepiniz bizlerin yeniden filizlenmesine vesile oldunuz.

Gölbaşı kadınları olarak üretmek, dayanışmak için yola çıkmıştık ama deprem bizi derinden sarstı. Umudumuzun tükendiği anda elimizden tuttunuz. Bizlere can suyu oldunuz. Bu desteği Gölbaşı halkı hiçbir zaman unutmayacak.'

Ömer Başbuğ: 'Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanan dayanışma'

Deprem bölgesine kalıcı bir değer kazandırmaktan duydukları gururu dile getiren Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ömer Başbuğ, dayanışmanın önemine dikkat çekti:

'Türkiye'nin en batısından en doğusuna, Adıyaman'a uzanan bir yolculuk yaptık.

Gölbaşı'ndaki kadınların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınlarımıza hayırlı olsun.'

Şehval Öztürk: 'Kadın dayanışması her yerde güzellik getirir'

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Guvernör Yardımcısı Şehval Öztürk, tesisin kadın emeğini güçlendirmesi açısından anlamlı bir proje olduğunu vurguladı:

'Depremden sonra sıfırdan böyle bir mekânın kurulması, makinenin teslim edilmesi, kadınlara yeniden üretim gücü kazandırılması tarifsiz bir duygu. Kadın dayanışması her yerde güzellik getirir.

Emine Başkanımın emeği olmasaydı buraya bu noktaya gelemezdik. Bu kooperatifi yaşatacak bütün kadınları kutluyorum.'

Adnan Sözeri: 'Bu daha başlangıç, Adıyaman için yapacak çok işimiz var'

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, deprem bölgesine yönelik desteklerinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

'Deprem hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Ama bizler Türkiye rotasıyla hareket ederek her zaman yanınızda olacağız.

Bu proje, kadın istihdamına ve üretimine büyük katkı sağlayacak. Kos Rotary Kulübü'yle birlikte hazırladığımız bu anlamlı projeyi bugün hayata geçirmekten gurur duyuyoruz.'

Kadın emeğiyle yeniden filizlenen umut

Gölbaşı Kadın Kooperatifi'nde onlarca kadının üretim zincirine katılmasını sağlayacak olan Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi, deprem sonrası bölgede kadın emeğinin yeniden canlanmasına öncülük edecek.

Tesis hem ekonomik hem de sosyal açıdan kadınların güçlenmesini hedefleyen önemli bir dayanışma ve kalkınma modeli olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE