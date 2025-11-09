'Bağımsızlığımızın mimarı Atatürk'ü rahmetle anıyoruz'

Vali Dr. Osman Varol, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık ve özgüvenin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en zor zamanlarında ortaya çıkan yüksek liderlik vasfı, sarsılmaz inancı ve eşsiz öngörüsüyle Türk milletine bağımsızlık ve özgüven kazandırmıştır. Onun önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesi, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı olmuştur.'

Vali Varol, Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda çağının ötesinde bir düşünce insanı olduğunu belirtti:

'Atatürk, hayatı boyunca sadece bir asker veya devlet adamı değil; aynı zamanda fikirleriyle çağının ötesine geçmiş, bilimi ve aklı rehber edinen bir düşünce insanı olarak tüm insanlığa örnek olmuştur.

'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet ederken, bu emaneti korumak ve geleceğe taşımak görevini de bizlere bırakmıştır.'

'10 Kasım, Atatürk'ü anlamanın ve ideallerini yaşatmanın günüdür'

Vali Dr. Osman Varol, 10 Kasım'ın sadece bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün ideallerine yeniden sarılma günü olduğunu vurguladı:

'10 Kasım'lar, milletimiz için yalnızca bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk'ü daha iyi anlamanın, onun ideallerini yaşatmanın ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma kararlılığımızı yeniden hatırlamanın günüdür.'

'Aziz hatırasına ve ideallerine bağlılığımızı vurguluyoruz'

Vali Varol, mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı:

'Bu vesileyle, onun aziz hatırasına ve ideallerine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyor; Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ruhu şad olsun.'

Kaynak : PERRE