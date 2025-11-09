'Atatürk, bağımsızlık ve hürriyet meşalesini sonsuza dek yakmıştır'

Başkan Çetin, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin tüm fertleriyle canını ortaya koyarak mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan bir asır önce başlattığı İstiklal Mücadelesi ile milletimizin önünde yeni bir ufuk açmış, bağımsızlık ve hürriyet meşalesini sonsuza dek yakmıştır. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.'

'Bu vatanı sonsuza dek yaşatma kararlılığındayız'

Başkan Çetin, Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün güçlendiğini vurguladı:

'Bizler de bu anlayışla, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla korunmuş olan bu vatanı ve bayrağımızı sonsuza dek yaşatma kararlılığındayız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten aldığı güçle bugün de emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.'

'Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum'

Başkan Çetin, mesajının sonunda tüm milletin 10 Kasım'da bir kez daha Atatürk'ün izinde birleşmesi gerektiğini ifade etti:

'Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.'

Kaynak : PERRE