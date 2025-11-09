Soru önergesi: 'Adıyaman'ın ticari kalbi hâlâ atamıyor'

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM'ye sunduğu 7/28213 esas numaralı yazılı soru önergesinde, Adıyaman'da deprem sonrası ortaya çıkan ağır tabloyu hatırlatarak, 'Adıyaman halkı ve esnafı, şehrin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak olan bu projenin akıbetini merak ediyor' ifadelerini kullandı.

Avşar'ın önergesinde yer alan veriler, Adıyaman'daki yıkımın boyutunu net şekilde ortaya koydu:

- 8.561 vatandaş hayatını kaybetti.

- 56.256 konut acil yıkılacak veya ağır hasarlı olarak belirlendi.

- 18.715 orta, 72.729 az hasarlı olmak üzere 147.700 konut depremden etkilendi.

Milletvekili Avşar, depremin ticari ve sosyal hayatı neredeyse tamamen durdurduğunu hatırlatarak şu soruları yöneltti:

'Dört etaptan oluşan 'Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi'nin yalnızca birinci etabında ilerleme sağlanmıştır. İkinci, üçüncü ve dördüncü etaplara ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir takvim bulunmamaktadır.

2., 3. ve 4. etapların başlama ve teslim tarihi nedir?

Proje iptal edildi mi veya ertelendi mi?

Sürecin tıkanma nedeni nedir?

Halkı bilgilendirmek için bir açıklama yapacak mısınız?'

Avşar, önergesinde özellikle şu vurguyu yaptı:

'Bu proje tamamlanmadığı sürece Adıyaman'ın ekonomik toparlanması mümkün değildir. Şehrin tam merkezinde yer alan bu alanlarda yüzlerce esnaf mağdur durumda. Halk, artık somut bir açıklama bekliyor.'

Bakanlık cevabı: 'Temel 23 Kasım 2024'te atıldı, çalışmalar sürüyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 Ekim 2025 tarihli resmi yanıtında projenin hâlen devam ettiğini, ancak diğer etaplara ilişkin yeni bir takvimin açıklanmadığını bildirdi.

Bakanlık cevabında şu ifadeler yer aldı:

'Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından Adıyaman'da 3 riskli alan ve 5 rezerv yapı alanı belirlenmiştir.

Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi, 19,59 hektarlık rezerv yapı alanı içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamındaki Merkez-7 Uygulama Alanı'nda yapım ihalesi gerçekleştirilmiş, 23 Kasım 2024 tarihinde temel atılarak inşai faaliyetlere başlanmıştır.

Öncelikle imalatı devam eden bağımsız birimlerin hak sahiplerine teslimi hedeflenmektedir. Mevcut kentsel dönüşüm uygulamalarının tamamlanması planlanmaktadır.'

Bakanlık, önergede belirtilen 2., 3. ve 4. etaplara dair herhangi bir tarih, bütçe veya uygulama planı paylaşmadı.

Bu yanıt, kamuoyunda 'proje iptal edilmedi ama duraksadı' yorumlarına neden oldu.

Belirsizlik sürüyor: 'İptal edilmedi, ama takvim açıklanmadı'

Bakanlık, projeye ilişkin 'iptal' iddialarını reddetse de, ilerleyen etaplara ilişkin hiçbir somut bilgi paylaşmaması, Adıyaman kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Söz konusu proje, Eskisaray, Hocaömer, Yenipınar, Mehmet Akif ve Sıratut mahallelerini kapsayan 19,6 hektarlık bir alanda yürütülüyor. Ancak şu ana kadar yalnızca birinci etapta temel atılmış, diğer etapların ihale veya inşaat sürecine başlanmamış durumda.

Projede yaşanan gecikmenin nedeni olarak hasar tespit sürecinin uzunluğu, rezerv alan planlaması ve bütçe aktarımındaki yavaşlık öne çıkıyor.

'Esnaf konteynerlerde, şehir merkezi hâlâ boş'

Depremden bu yana geçen sürede Adıyaman merkezinde geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, çarşı projesinin hızlandırılmasını talep ediyor. Yeniden inşa sürecinin uzaması, ticari hayatın durgunluğuna ve şehir merkezinin 'hayalet çarşı' görüntüsüne bürünmesine neden oldu. Birçok esnaf, sürecin netleşmemesini 'ekonomik rehabilitasyonun önündeki en büyük engel' olarak görüyor.

Avşar: 'Bu şehir artık bekleyemiyor'

Milletvekili Cem Avşar, Bakanlık yanıtını 'bürokratik bir açıklama' olarak nitelendirerek, Perre Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ şehir merkezini ayağa kaldıramadı. Bakanlık teknik ifadelerle süreci anlatıyor ama esnafın, vatandaşın somut bir beklentisi var: Tarih ve planlama. Bu şehir artık bekleyemiyor.'

Çarşı esnafı görüşü:

Cem Avşar'ın soru önergesi ve bakanlığın cevabı sonrası kafaların karıştığını, bakanlığın ne cevap verdiğini anlamadıklarını ifade eden çarşı esnafı:

'Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi, yalnızca bir kentsel dönüşüm değil; Adıyaman'ın ekonomik, sosyal ve kültürel can damarının yeniden inşası anlamına geliyor. TBMM'de gündeme taşınan bu soru önergesi ve verilen yanıt, esnaf arasındaki en büyük belirsizliği yeniden gündeme getirdi, Proje sürüyor ama ne zaman tamamlanacağı hâlâ bilinmiyor. Bakanlık, 'temel atıldı' diyor; ancak Adıyaman halkı için önemli olan 'ne zaman biteceği.' Depremin üzerinden geçen 1000 günde şehir merkezi hâlâ eski ticari dinamizmine kavuşamadı. Bu tablo, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için sadece binaların değil, güvenin de inşa edilmesi gerektiğini gösteriyor.'

