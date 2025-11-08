Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Adıyaman Mutfak Festivali' büyük ilgi gördü. Festival kapsamında yaklaşık 80 kadın, ana yemek, hamur işleri ve tatlı kategorilerinde yarıştı. Kadınlar, evde hazırladıkları en lezzetli yemeklerini jüri üyeleri ünlü şefler Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Beslenme Uzmanı Hatice Nur Ege'ye sundu.

Adıyaman Ticaret Merkezi'nde büyük coşkuyla başlayan festivale, Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, il protokolü, ünlü şefler ile il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Adıyaman, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her birinden izler taşıyan köklü bir şehir. Bu toprakların her lezzeti, bir kültürün, bir hikâyenin yansıması. 6 Şubat depremleri ile ağır yara alan, dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkan ilimizde Valiliğimiz ev sahipliğinde bu yıl ilkini düzenlediğimiz Mutfak Festivali ile bu mirası geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz. Festivalimizin paylaşımın gücü ve bereketiyle keyifle geçmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Festivalde açılış konuşmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler kurulan stantlarda istedikleri ürünleri tatma fırsatı buldu.

Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, Abuzer kebabı, Besni tavası, nişevle tatlısı, peynir helvası, içli köfte, şıllık tatlısı, ekşili köfte (kıllotik), çiğköfte, semsek, tene helvası, hıtap gibi birbirinden lezzetli yemek ve tatlı çeşitleri sunuldu.

Yarışmacılar, ünlü şeflere sunacakları geleneksel yemeklerinin neler olduğunu ve içeriğini Perre Haber Ajansı'na tek tek aktarırken, Adıyaman'ın ürünlerini tanımak istediklerini ve bu tür yarışmaların sayısının artması gerektiğini dile getirdi.

Festivale katılan vatandaşlar ise, bu tür etkinliklerin Adıyaman'da yer bulmasından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, festival ortamının ve ikramların çok güzel olduğunu, Adıyaman'ın yemek kültürünün çok zengin olduğunu ve düzenlenen etkinliklerle yemek tanıtımlarının yapılmasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın geleneksel yemekleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına katkı sunan ünlü şeflere, Vali Dr. Osman Varol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Yarışmada ana yemek kategorisinde, Gülizar Erdoğan Besni tavası ile birinci olurken, Esma Koyuncu Abuzer kebabı ile ikinci, Ayşe Duran yarpızlı köfte ile üçüncü oldu. Hamur işi kategorisinde, Emine Akgün kavurmalı hıtap ile birinci olurken, Huriye Çeçen içli kurabiye ile ikinci, Neslihan Akbay içli kurabiye ile üçüncü oldu. Tatlı kategorinde ise, Fatma Külekçi topak helva ile birinci olurken, Fatma Yıldırım küncümet tatlısı ile ikinci, Servet Kesmezoğlu nişevle tatlısı ile üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren kadınlara ödülleri, Vali Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ünlü şefler Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Beslenme Uzmanı Hatice Nur Egeli tarafından verildi.

Festivalde yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şef ve Jüri Üyesi Ramazan Bingöl, 'Deprem döneminde Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği olarak Milletvekilimiz Resul kurt'un çağrısıyla buraya geldik. Ve burada aylarca kaldık. Ama hem Adıyaman halkının desteği hem de Türkiye'nin desteğiyle farklı bir şey yaptık. Yani yemek haricinde hediyeler, kebaplar ve oyuncaklarla farklı bir şey yaptık. Adıyaman bizim için çok özel. Bu festivalle beraber de bugün yine Valimiz ve Milletvekilimiz Resul Kurt'un destekleriyle artık Adıyaman mutfağına bir tohum ektik. Ve ileride bu çok güzel meyveler verecek' dedi.

Şef ve Jüri Üyesi Esra Tokelli, yaşanan depremden sonra böyle bir festivalin Adıyaman'a çok iyi geldiğinin altını çizerek, 'Depremden sonra böyle bir festival bende Adıyaman'a çok iyi geldi. Yemekleriyle, gastronomisiyle daha ön palana çıkacak, buna inanıyorum. Burada ilk kez yapılan bir festival olmasına rağmen inanılmaz bir talep ve ilgi vardı. Herhalde daha sonraki festivallerde burası taşacak ve alan yetmeyecek' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın birçok lezzete sahip olduğunu, ancak bu alanda kendini tanıtamadığını aktaran Şef ve Jüri üyesi Ayvaz Akbacak, 'Adıyaman'ın lezzetlerini şu anda tüm dünyaya tanıtmak için buraya geldik ama Adıyaman kendini tanıtamamış. Çünkü burada ciddi bir gastronomi derinliği var. Bu sadece bölgesel ve buradaki insanların bildiği bir şey. Biz şefler aracılığıyla inşallah buradaki ürünleri ve yemekleri daha modernize ederek tüm dünyaya taşıyacağız' dedi.

Beslenme Uzmanı ve Jüri üyesi Hatice Nur Ege, Adıyaman halkının çok misafirperver olduğunu belirterek, 'İlk defa Adıyaman'a geldim, ancak gastronomi açısından birçok lezzet vardı. Bu lezzetleri inşallah tüm dünya duyacak ve Adıyaman'ı ziyarete gelecekler. İyi ki geldik, iyi ki Adıyaman'dayız. Halkı da bizi çok samimi karşıladı, çok misafirperver' dedi.

Festival, Komagene Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkülerle devam etti.

Kaynak : PERRE