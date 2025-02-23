14 Binden Fazla Öğrenciye Yardım Ulaşacak

Türkiye Rotary ailesi, depremin ardından eğitim alanında önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Adıyaman merkez ve yedi ilçede bulunan toplam 89 okulda eğitim gören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 14.238 öğrenciye kıyafet yardımı yapılması planlandı.

Projenin ilk aşamasında 2.867 çocuğa ulaştırılmak üzere kıyafetler, Adıyaman Belediyesi’nin lojistik desteğiyle okullara sevk edildi. Rotary kulüplerinin eğitim ve sosyal destek alanındaki projelerine bir yenisini ekleyen bu yardımla, öğrencilerin kış aylarında daha iyi koşullarda eğitimlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

“Bu Projeyle Binlerce Çocuğumuzun Yüzü Güldü”

Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlusu Ferit Binzet, gerçekleştirilen yardımın önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Rotary, her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Şubat depremlerinin ardından özellikle Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesindeki illere önemli yardımlarda bulunmuştur. Nemrut Rotary Kulübü öncülüğünde, Gayrettepe Rotary Kulübü’nün desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın isimlerinin yazılı olduğu hediyeler, onlara ulaştırılmak üzere okullara gönderildi. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Tutdere: “Kıyafet Desteğiyle Çocuklarımızın Yanındayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeye destek veren Rotary kulüplerine ve diğer paydaşlara teşekkür ederek, yardımların önemine dikkat çekti:

“Kış aylarının gelmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi çocuklarımız için böylesine anlamlı bir yardımı hayata geçiren başta Nemrut Rotary ve Gayrettepe Rotary Kulüpleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği öğrencilerimize bu yardımların ulaşması çok kıymetli.”

“Eğitim Kadar Öğrencilerimizin İhtiyaçlarını da Önemsiyoruz”

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Oranlı, Rotary ailesinin eğitim desteğinin yanı sıra öğrencilerin temel ihtiyaçlarına yönelik projeler de yürüttüğünü belirtti:

“Deprem sonrasında eğitime destek amaçlı birçok okul inşa ettik ve eğitim hayatına katkı sağlayan projeler gerçekleştirdik. Türkiye Rotary ailesi olarak okullara bilgisayar, fotokopi makinesi, kırtasiye ve kitap yardımlarının yanı sıra kıyafet desteği de sağladık. Bu anlamlı projeye destek veren başta Gayrettepe Rotary Kulübü Başkanı Yeşim Özdemir ve geçmiş dönem başkanı Cemal Albayrak ile Rotary kulüplerine ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

Gerçekleştirilen kıyafet yardımı, depremden etkilenen öğrencilerin eğitim hayatına daha sağlıklı koşullarda devam etmelerini sağlamayı hedefliyor. Yardımların ilerleyen dönemde artırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA