Öcal, seçim sonrası Belediye Meclisi'nde muhalefet anlayışlarının yapıcı olacağını belirttiklerini, ancak kamu yararı yerine kişisel menfaatlerin öne çıkması halinde buna karşı duracaklarını ifade etti. Son gelişmelerin, Başkan Alkan’ın eleştiriye tahammülsüz bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdiğini belirten Öcal, “Siyasetin doğasında eleştiri vardır. Olgun siyasetçi eleştirilerden rahatsız olmaz, aksine hatalarını görüp düzeltir,” dedi.

Öcal, Besni’de siyasetin seviyesinin düştüğünü savunarak, sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına tepki gösterdi. Başkan Alkan’ı, sahte hesaplar aracılığıyla muhalefeti susturmaya çalışmakla suçlayan Öcal, “Kapınıza bağladıklarınız ile değil, doğrudan sizinle muhatabım,” ifadelerini kullandı.

Kent Meydanı Projesine Eleştiri

CHP Besni İlçe Başkanı, kent meydanı projesine karşı olmadıklarını, ancak projenin zamanla bir rant alanına dönüştüğünü öne sürdü. Öcal, meydanın yapılaşmaya açılması ve kaymakamlık binasının taşınmasının yanlış olduğunu belirterek, projenin orijinal haliyle uygulanması gerektiğini vurguladı. “Başlangıçta projeye destek vermiştik, ancak gelinen noktada meydan yerine bloklar dikilmesi kabul edilemez,” dedi.

Başkan Alkan’a esnafı bilgilendirme çağrısında bulunan Öcal, kent meydanı gibi projelerin halkın kullanımına yönelik olması gerektiğini belirterek şu soruları yöneltti:

Projenin ilk hali kaç dönümdü, şu an kaç dönüm olarak planlanıyor?

Meydan, halkın nefes alacağı bir alan mı olacak, yoksa betonlaşmaya mı açılacak?

Öcal, Belediye Başkanı Reşit Alkan’a “Bu yanlıştan dönün” çağrısında bulunarak, yanlışlardan geri adım atmanın bir erdem olduğunu ifade etti. CHP’nin meydana karşı olmadığını ancak şu anki haliyle projeye karşı çıktığını vurguladı.

CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal'ın, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan'a yazdığı ve “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona eren açık mektubun tam hali şöyle:

"BELEDİYE BAŞKANI REŞİT ALKAN’A AÇIK MEKTUP

Sayın başkan, seçimden sonra gerek kamuoyu önünde gerek televizyon ekranında Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmayacağımızı, Besni adına alacağınız güzel kararlarda onay vereceğimizi, ancak kişisel menfaatlere kayarsanız karşı çıkacağımızı defalarca söyledim. Bu sözümüzde durduk.

Son zamanlarda yaşananlara bakınca anlaşılan siz dikensiz gül bahçesi istiyorsunuz. Eleştiriye tahammül edemiyorsunuz. Oysa eleştiri siyasetin olağan akışında vardır. Olgun siyasetçi eleştirilerden rahatsız olmaz, aksine yanlışlarını görüp düzeltmesi gerekir. Görüyorum ki siz sarı sendika gibi sarı muhalefet istiyorsunuz.

Geçen dönemde türeyen, bugünde devam eden kirli bir dil Besni siyasetine ne yazık ki hakim oldu. Görüyorum ki siz bu alışkanlığı devam ettirip muhatabınıza cevap vermek yerine kapınıza bağladığınız açık ya da sahte hesaplar üzerinden hakaret ettirmeyi tercih ediyorsunuz. Kapınıza nasıl bağladığınız, kaça bağladığınız, ne vaade bulunarak bağladığınız beni ilgilendirmiyor. Ben bu oyuna gelmem. Benim muhatabım sizsiniz sözümü size söyler, cevabını sizden beklerim. Diğerlerinin çıkardığı gürültü beni ilgilendirmez. Bugüne kadar onları muhatap almadığım gibi bugünden sonra da almam.

İsterim ki Besni siyaseti eskiden olduğu gibi seviyeli durumuna dönsün. Karşılaştığımız zamanlardaki nezaketiniz bana bu ışığı vermişti. Anlaşılan oturduğunuz koltuğun büyüsüne çabuk kapıldınız. Ama unutmayın o koltuktan kimler geldi kimler geçti.

En son yaptığımız basın açıklamasını belediye çalışanlarınca provoke ettirme çabanızı size yakıştıramadım. Bu gibi durumlar toplumda gerilimi artırıyor.

Son açıklamamızdaki amacı açık ve net bir şekilde buradan yineliyorum. Biz kent meydanına karşı değiliz hatta Besni’nin bu meydana ihtiyacı olduğuna inananlardanız. Seçimden sonra partimize yaptığınız nezaket ziyaretini iadeyi ziyaret amacı ile yönetim kurulumla birlikte Belediyede makamınızda yaptığımız görüşmede meydan projesinden bahsettiğinizde çok güzel olur demiş ve desteklemiştim. Ancak sonradan bu projeyi rant projesi haline dönüştürerek meydandan ziyade bloklar dikmeniz büyük bir yanlış, kaymakamlık binasını olmadık yere atmanız bir başka yanlış. Biz bu yanlıştan dönün projeyi ilk hali ile uygulayın diyoruz. Kapınıza bağladıklarınız ile sanki projeye toptan karşıymışız gibi algı yaratmaya çalışmanız size hiç yakışmıyor. Yoksa yakışıyor mu?

Basın açıklamalarımda yalan, yanlış varsa kamuoyunu bilgilendirmek adına kendinizi ifade edebilecek düzeyde görmüş geçirmiş bir işadamısınız. Adına kent meydanı diyorsunuz, kentte yaşayanların bu proje ile ilgili tam bir bilgisi yok. Toplayın esnafı etraflıca anlatın. Meydanlar insanların nefes alacağı, dinleneceği, eğleneceği yerlerdir. Bloklar dikerek meydanı heba etmeyin. Projenin ilk halinde meydan kaç dönüm idi şimdiki haliyle kaç dönüm lütfen bunu açıklayın. Ben sizin 2019 yılındaki meydan projenizi de biliyorum. O vizyondaki bir insanın bu duruma düşmesi üzüntü verici.

Üstelik böyle projeler, bu olmamış yeniden yapalım denilecek projeler değildir. Meydanlar şehrin aynası, yapanların vizyonudur.

Gelin inat etmeyin bu yanlıştan dönün. İnsanın yanlışını kabul etmesi geri adım atmak değil erdemliliktir.

CHP olarak bizler meydana karşı değil, yapılmak istenen haline karşıyız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak : PHA