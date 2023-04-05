Deprem bölgesine sağlık konusunda destek vermek için kolları sıvayan Türkiye Rotary ailesi olarak 2430 bölge ve 2420 bölge federasyonları tarafından yine aynı bölgede depremden etkilenen ve evlerini kaybeden vatandaşların barınması için içerisinde tüm yaşam ihtiyaçlarının giderilebileceği şekilde donatılmış 20 konteyner de bağışladı. Bu sayının ileriki günlerde artması da hedeflenirken

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan ve 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile bölge kulüplerinin başkanları ile birlikte Mobil Kliniğin yapılacağı alanında incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları incelemelerin ardından açıklamada bulunan Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan ve 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk,"Bölgedeki artan sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmak için Mobil Multi-Klinik (MMC) projesi geliştirerek, Küresel Bağış Projemize onay aldık. Birinci Basamak sağlık hizmetine afetzedelerin rahatça ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, afetin ilk haftası Mobil Multi-Klinik (MMC) Küresel Bağış Projesi Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün kardeş kulüp olduğu İstanbul Caddebostan Rotary ev sahipliğinde hayata geçirildi.

Gerekli dökümantasyonlar hızlıca hazırlandı ve 15 gün içerisinde Uluslararası Rotary’de ki bölgelerin desteği ve bölge kulüplerimizin nakdi yardımlarıyla gereken bütçe tamamlandı. Mobil Multi-Klinik, Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Adıyaman Yenimahalle ilçesinde kuracağı Konteyner Kent içerisinde 1. Basamak Sağlık Hizmeti sağlayacak. Bu proje kapsamında Turmaks firması Klinik’in inşası ve projelendirilmesi, Delta Trade, Abbot, Monotime Mobilya, Tuna Medikal ve Art Laborteknik firmalarıda medikal ekipmanlar konusunda destek oldular. Mobil Multi Klinik ünitemiz; 4 Yataklı Acil Müdahale Bölümü, Doktor Muayene Odası, 10 Yataklı Hasta Gözlem Bölümü, Laboratuvar & Eczane bölümü ile 4 ana üniteden oluşmaktadır. Ayrıca hasta ve doktorların kullanabileceği Duş/ Tuvalet Ünitesi bulunmaktadır. MMC’nin esnek yapısı sayesinde ilerleyen dönemde genişletilerek, farklı tedavi ünitelerinin de kurulması planlanmaktadır. Günde ortalama 100 hastaya hizmet vermesi beklenen klinik, Adıyaman Belediyesi ile yapılan protokol sonucu İl Sağlık Müdürlüğü’nden atanacak olan doktorlar ile hizmet verecektir. Kliniğin kurulumunun Nisan ayının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Gerçek değeri 500 000 USD olan bu proje, sağlanan destekler ile 300 000 USD ‘a tamamlanacak olup 2420. Bölge’nin bugüne kadar gerçekleşen en yüksek bütçeli Küresel Bağış Projesidir." Şeklinde konuştular.



Kaynak : PHA